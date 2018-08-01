В образе: одеваемся как супермодель Лиу Вен

Лиу Вен — 30 лет, и за эти годы она достигла головокружительных высот в своей карьере. Она стала первой азиатской моделью, подписавшей контракт с Victoria's Secret, первой девушкой из Китая, украсившей обложку американского Vogue, а также была признана самой высокооплачиваемой моделью Китая (и одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире). Но Лиу Вен известна не только своими достижениями в индустрии моды и статусом супермодли, но и яркой личностью, а также отменным чувством стиля. Вен — настоящая любимица street-style-фотографов: ее снимки вы найдете у Styledumonde и подборках самых стильных гостей любой Недели моды, на которых она, кстати, почетная гостья и настоящая звезда шоу. Мы выбрали несколько образов Вен, которые лучше всего демонстрируют стиль модели, а также подобрали вещи, которые помогут эти луки нам повторить.

Камуфляж

Лиу Вен обладает уникальной способностью из простых вещей составлять очень стильные аутфиты. Светло-голубые джинсы модель носит с черным джемпером, полусапожками и курткой свободного кроя с камуфляжным принтом. Идеальный вариант на каждый день, не правда ли?

Бахрома

О том, что черный — happy color, Лиу знает не понаслышке. Китаянка обожает этот цвет и часто облачается в него с ног до головы. Нам понравился этот образ с короткой юбкой с бахромой и кожаной курткой. Повторить его не составит труда, зато выглядеть будете отменно!

Жакет

Формула модного успеха Лиу Вен проста: джинсы скинни, массивные кроссовки и пиджак в стиле oversized. Это все, что понадобится вам для создания стильного образа в стиле супермодели.

Темный деним

Как призналась сам Лиу, она любит миксовать женственные вещи с грубыми и мужскими. Ей присущ стиль томбой, но с годами она все же отдает предпочтение более женственным вещам. Например, этот ее наряд показался нам очень элегантным и взрослым. Темно-синие брюки с широкими штанинами и свитер крупной вязки помогли создать простой, но очень стильный образ.

Mix & Match

Несмотря на то, что супермодель предпочитает простые вещи в стиле casual, иногда она позволяет себе собирать необычные луки (за это мы и обожаем ее стиль). На одно из мероприятий знаменитость выбрала комплект из брюк яркой расцветки, которые она дополнила белой блузкой с оборками, кожаным жилетом и полусапожками с анималистичным принтом.10 из 10!