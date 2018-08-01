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Ужас из гипюра: Хайди Клум с толстыми ногами в кружевных сапогах
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Ужас из гипюра: Хайди Клум с толстыми ногами в кружевных сапогах 

WDay.ru 23 минуты назад
Фото: WDay.ru
Супермодель оконфузилась, выбрав пошлую обувь.
Знаменитости в июне исполнилось 45 лет, чего не скажешь, судя по ее отличной фигуре и лицу, не тронутому морщинами, а еще молодому бойфренду. Но вот парадокс: чем старше становится Клум, тем чаще оказывается в списке самых дурноодетых звезд. Чего только стоило ее ужасное красное платье в греческом стиле, вырез которого превратил грудь Хайди в обвисшую. Порой модель лучше выглядит в купальнике, чем в одежде. Еще одним доказательством тому послужил очередной «модный» образ от Клум.
Звезда надела суперкороткое платье из белого кружева. Но, увы, дополнила его кружевными ботфортами, которые придали ногам Хайди объем в ненужных местах. Как итог: из стройной женщины Клум превратилась в даму грузную, с тяжелыми и полными ногами.
Некоторые фанаты супермодели не выдерживали и напрямую писали, что своими модными экспериментами она крадет собственную красоту. Имея такие формы и столь выразительное лицо, нужно одеваться как можно проще, чтобы не было перебора. Многие считают, что в модных провалах Клум виновен ее молодой бойфренд — 28-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Хайди смотрит на него и пытается одеваться более молодежно, но получается нелепица.
При этом поклонники вспоминают недавний выход Клум на улицу, когда она не наряжалась, а просто была самой собой в джинсах и рубашке, накинутой на черный бюстгальтер. Да, это было очень откровенно, но стильно и особенно актуально сейчас.
Клум ведь далеко не единственная звезда, которая в последнее время выходит в лифчике в люди. Этот прием — целое модное движение.
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