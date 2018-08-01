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Знакомьтесь, Infundibulum — бренд с кампейном в стиле фотографий 100-летней давности
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Знакомьтесь, Infundibulum — бренд с кампейном в стиле фотографий 100-летней давности 

Собака.ru 39 минут назад
Фото: Собака.ru
Московская марка Infundibulum показывает другой взгляд на мужскую одежду. В ее новой коллекции (уже на весну следующего года) появились расслабленные костюмы, широкие брюки, пальто-кафтаны и шляпы, как у героев Гоголя. Все они сделаны методами, существовавшими еще до начала массового производства и понятия «фэшн»: ручным окрашиванием и ткачеством материалов из 19-20 столетий.
Но самое интересное — это кампейн коллекции: идеолог и дизайнер Infundibulum Илья Варегин обращается к мастерству пионера цветной фотографии Сергею Проскудину-Горскому. Команда бренда сделала серию портретов, снятых по той же технологии цветоделения, которую Прокудин-Горский использовал сто лет назад: чтобы получить цветное изображение, необходимо последовательно сделать три черно-белых снимка через фотофильтры красного, зеленого и синего цветов.
«Съемка коллекции Mart проходила в Ростове Великом, — рассказывают ребята из Infundibulum. — Ее идея — продемонстрировать непрерывность истории, неизбежность и красоту живой эволюции традиции. Поэтому в коллекцию вошли предметы, соответствующие традиционным, но сшитые из винтажных советских тканей, а на снимках можно увидеть символы и Российской Империи, и Советского Союза, и постсоветского времени».
Mart — девятый релиз Ильи Варегина. До этого он посвящал коллекции эстетике поединка, образу охотника и «мифологическим проводникам в иной мир». Посмотреть их можно на сайте infundibulum.ru и там же заказать понравившуюся вещь с доставкой до Петербурга (или любой другой точки мира). Рубашки стоят 10 000 рублей, брюки — 14 000 рублей, а пиджаки и куртки — от 20 000 до 25 000 рублей.
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