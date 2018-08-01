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Что такое стиль гарсон?
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Что такое стиль гарсон? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Стиль гарсон (от фр. garçon — «мальчик») — манера одеваться со смелым заимствованием предметов мужского гардероба. В первую очередь, конечно же, брюк. Впервые дам в них одела великая Коко Шанель. Наряду с ней в укреплении популярности стиля приняли участие несравненная дива Марлен Дитрих и модель-тростинка Твигги. Ив Сен-Лоран внес свой весомый вклад в становление этого стиля, создав первую унисекс-коллекцию.
Возникший в поствоенный период, стиль гарсон стал настоящим спасением для женщин. Хрупкие и нежные, облачаясь в мужское одеяние, они яростно боролись за свое счастье, пытаясь всеми силами привлечь немногочисленных выживших после Первой мировой мужчин. В ход шло все: активный макияж, откровенная длина юбки выше колена, туфли-лодочки на каблуке-рюмочке, позволяющие танцевать до изнеможения.
В наше время экстравагантные предметы гардероба в стиле гарсон отлично сочетаются с бельевым стилем, милитари, кантри, бохо, кэжуал. Чтобы приобщиться к мальчишескому стилю, носите объемные брюки с майками и жакетами, рваные джинсы-бойфренды с футболками.
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