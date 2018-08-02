В сентябре Alexander McQueen выпустят сразу 8 нишевых ароматов

Парфюмерную историю бренда Alexander McQueen сложно назвать насыщенной. Первый аромат вышел в 2003 году и с тех пор несколько раз переиздавался. В 2016 году в продажу поступает черно-золотой флакон McQueen Parfum, который до сих пор пользуется популярностью. Это стало поводом, чтобы создать целую линию ароматов.

В сентябре во всем мире в продажу поступит отдельная нишевая коллекция. Это первый подобный опыт для компании, которая раньше выпускала по одному аромату. В коллекцию войдут восточные композиции, такие как Vetiver Moss и Dark Papyrus, также будет несколько цветочных ароматов.

За эту серию отвечает парфюмер Пьер Аулас, сотрудничавший с Домом Mugler. Послушать коллекцию можно в лондонском Harrods с 1 августа.