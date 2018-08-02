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Тест: угадай, что из этого дизайнерская вещь, а что — копия
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Тест: угадай, что из этого дизайнерская вещь, а что — копия 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Сезонные тренды — это апогей творчества модных дизайнеров. Но, увы, не у всех есть возможность купить сумку Gucci или «уродливые» кроссовки от Louis Vuitton. Поэтому масс-маркет адаптирует все модные новинки и преподносит нам их с гораздо меньшим ценником. Правда, порой даже трудно определить, какая из вещей принадлежит авторству модного гуру, а какая запросто лежит на прилавке масс-маркета.
В модном мире считается постыдным носить реплики известных брендов. Многие уверены: если бюджет не позволяет купить оригинальную вещь, лучше выбрать что-то по своему вкусу из ассортимента масс-маркета. Тем более что уровень этих магазинов становится выше с каждым днем, а новинки в мире моды сразу дублируются на прилавках. Покупать одежду в дорогих бутиках тоже не всегда стоит: порой такую же вещь от известного бренда можно найти вдвое дешевле в обычном магазине.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб, Shutterstock/Vostock
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