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Эмили Ратаковски в розовом пыльном пальто повторила образ Жаклин Кеннеди
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Эмили Ратаковски в розовом пыльном пальто повторила образ Жаклин Кеннеди 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Видеть Эмили Ратаковски практически полностью обнаженной — дело привычное. Куда реже модель коротким платьям и крошечному бикини предпочитает сдержанные и лаконичные наряды.
На днях Ратаковски сфотографировали в Нью-Йорке в пыльно-розовом пальто и туфлях лодочках. У Эмили была объемная укладка, которую дополнял коронный томный взгляд Ратаковски.
Образ Жаклин Кеннеди модель скопировала для фотосессии. Локацией съемки стал отель The Bowery, стены которого вскоре увидели более привычную для Эмили одежду — обтягивающее платье мини.
Напомним, в феврале Эмили вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, с которым она встречалась всего несколько месяцев.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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