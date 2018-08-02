По стопам родителей: Бруклин Бекхэм выпустит коллекцию модной одежды

Бруклин Бекхэм, которому не удалось стать фотографом и прижиться в Нью-Йорке, решил вернуться к родителям в Англию и пойти по их стопам в дизайнерской карьере. Виктория Бекхэм уже много лет успешно выпускает свои коллекции одежды, а модные дома регулярно сотрудничают с Дэвидом на предмет коллабораций.

Сейчас Бруклин ведет переговоры с онлайн-магазином BooHooMan о выпуске дебютной коллекции одежды, и договор вот-вот будет заключен. Источник сообщает, что сумма сделки составляет 2,5 млн фунтов. Как добавляет инсайдер, контракт с юным Бекхэмом очень выгоден магазину, ведь он находится еще только в начале своего карьерного пути, а его имя уже не нуждается в представлении благодаря звездным родителям.

Но не только Бруклин готовится сменить сферу деятельности — сообщается, что Дэвид Бекхэм ведет переговоры о съемках собственного кулинарного мини-шоу, так как его таланты поразили руководство телеканала Food Network. «Он не просто кривляется на камеру, а действительно умеет готовить и знает многое о спортивном питании», — говорит источник.

попкорнnews