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По стопам родителей: Бруклин Бекхэм выпустит коллекцию модной одежды
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По стопам родителей: Бруклин Бекхэм выпустит коллекцию модной одежды 

Попкорн News 39 минут назад
Фото: Попкорн News
Бруклин Бекхэм, которому не удалось стать фотографом и прижиться в Нью-Йорке, решил вернуться к родителям в Англию и пойти по их стопам в дизайнерской карьере. Виктория Бекхэм уже много лет успешно выпускает свои коллекции одежды, а модные дома регулярно сотрудничают с Дэвидом на предмет коллабораций.
Сейчас Бруклин ведет переговоры с онлайн-магазином BooHooMan о выпуске дебютной коллекции одежды, и договор вот-вот будет заключен. Источник сообщает, что сумма сделки составляет 2,5 млн фунтов. Как добавляет инсайдер, контракт с юным Бекхэмом очень выгоден магазину, ведь он находится еще только в начале своего карьерного пути, а его имя уже не нуждается в представлении благодаря звездным родителям.
Но не только Бруклин готовится сменить сферу деятельности — сообщается, что Дэвид Бекхэм ведет переговоры о съемках собственного кулинарного мини-шоу, так как его таланты поразили руководство телеканала Food Network. «Он не просто кривляется на камеру, а действительно умеет готовить и знает многое о спортивном питании», — говорит источник.
попкорнnews
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