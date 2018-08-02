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Новые магазины в торговых центрах, которые открылись пока мы сидели в офисе
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Новые магазины в торговых центрах, которые открылись пока мы сидели в офисе 

Казанский Портал 29 минут назад
Фото: Казанский Портал
Магазины в торговых центрах бесконечно сменяют друг друга. И иногда новые бутики остаются без внимания (кошельков) казанцев. Особенно трудно приходится казанцам, которые заняты работой в офисе и жизнь видят только по вечерам и в выходные. В списке e-Kazan.ru только те магазины, которые открылись за последние пару месяцев.
В «Меге» теперь на три бренда больше. Там открылся магазин американского бренда «Guess» и итальянский магазин белья и купальников «Incanto». Кроме бутиков одежды в «Меге» появился магазин ювелирных украшений и аксессуаров «Tous». Этот бренд обычно узнают по эмблеме в виде медвежонка.
На пару мучительных часов станет длиннее шоппинг в «Тандеме». Там открылись магазины женской одежды «Love Republic», аксессуаров и бижутерии «Marmalato», салон кожи и меха «Мехополис» и магазин сети оптик «ОкО».
«Парк Хаус» пополнил торговые ряды тремя магазинами. Первый — магазин женской одежды «Mezzatorre». Второй — магазин спортивной одежды «Puma». Третий — магазин мужской одежды «Henderson». Еще открылся магазин-«островок» «MADAMA» с одеждой для девочек.
В «Кольце» все стабильно — в последнее время там ничего не открывалось. Просто они заботятся о своих посетителях и не дают им повода судорожно искать новые магазины. Это хорошо.
Новые магазины — хороший повод не забрасывать надолго торговые центры. Это же не библиотеки, там нужно бывать чаще!
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