Жаркие ночи Палермо: Кайя Гербер с друзьми на сицилийской вечеринке Saint Laurent 

Креативный директор Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло для рекламной кампании SS 19 позвал друзей модного Дома в Палермо, чтобы устроить настоящую летнюю вечеринку с бассейном, гремящей музыкой, встречей рассвета на траве и живыми фото. Модели из новой коллекции бельгийского дизайнера идеально подошли к такому празднику: платья мини с вышивкой, скинни в пайетках и сочетание ковбойских мотивов в виде денима и бандан с классикой YSL — прозрачными блузами из 70-х и обувью на платформе. Жаль, что нас не было в списке приглашенных.