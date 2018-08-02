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Жаркие ночи Палермо: Кайя Гербер с друзьми на сицилийской вечеринке Saint Laurent
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Жаркие ночи Палермо: Кайя Гербер с друзьми на сицилийской вечеринке Saint Laurent 

Harper’s Bazaar 30 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Креативный директор Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло для рекламной кампании SS 19 позвал друзей модного Дома в Палермо, чтобы устроить настоящую летнюю вечеринку с бассейном, гремящей музыкой, встречей рассвета на траве и живыми фото. Модели из новой коллекции бельгийского дизайнера идеально подошли к такому празднику: платья мини с вышивкой, скинни в пайетках и сочетание ковбойских мотивов в виде денима и бандан с классикой YSL — прозрачными блузами из 70-х и обувью на платформе. Жаль, что нас не было в списке приглашенных.
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