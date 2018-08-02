Это лето: собираем отпускной гардероб, как у Дженнифер Энистон

Сейчас Дженнифер Энистон находится в Италии, где вместе с Адам Сэндлером снимается в новом комедийном боевике стрим-сервиса Netflix «Загадочное убийство». В Портофино актеры не только проводят время на съемочной площадке, но и гуляют по городу, загорают и ужинают с другими членами каста в ресторанах.

Благодаря тому, что за перемещениями Энистон по городу постоянно наблюдают папарацци, в Сети появились снимки, которые дают представление о том, что она предпочитает носить во время отдыха. На территории отеля она ходит в коротких платьях и платьях-футболках, которые можно надеть поверх купальника.

Купальники, к слову, актриса предпочитает однотонные.

Также иногда Джен переодевается в спортивные шорты и топы.

Для выхода в город знаменитость выбирает образы в стиле smart-casual. Шорты, джинсы, базовые топы и футболки, шляпы, сумки и босоножки в нейтральной гамме. Также Дженнифер привезла с собой несколько ярких платьев.