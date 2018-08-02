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Это лето: собираем отпускной гардероб, как у Дженнифер Энистон
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Это лето: собираем отпускной гардероб, как у Дженнифер Энистон 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Сейчас Дженнифер Энистон находится в Италии, где вместе с Адам Сэндлером снимается в новом комедийном боевике стрим-сервиса Netflix «Загадочное убийство». В Портофино актеры не только проводят время на съемочной площадке, но и гуляют по городу, загорают и ужинают с другими членами каста в ресторанах.
Благодаря тому, что за перемещениями Энистон по городу постоянно наблюдают папарацци, в Сети появились снимки, которые дают представление о том, что она предпочитает носить во время отдыха. На территории отеля она ходит в коротких платьях и платьях-футболках, которые можно надеть поверх купальника.
Купальники, к слову, актриса предпочитает однотонные.
Также иногда Джен переодевается в спортивные шорты и топы.
Для выхода в город знаменитость выбирает образы в стиле smart-casual. Шорты, джинсы, базовые топы и футболки, шляпы, сумки и босоножки в нейтральной гамме. Также Дженнифер привезла с собой несколько ярких платьев.
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