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«Кот в сапогах»: безразмерные джинсовые ботфорты от Versace затмили свою хозяйку Джей Ло
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«Кот в сапогах»: безразмерные джинсовые ботфорты от Versace затмили свою хозяйку Джей Ло 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
49-летняя дива латина-сцены Дженнифер Лопес показалась на улицах Нью-Йорка в образе, который можно смело считать модным провалом.
Изящно перенять у другой пышнобедрой красавицы Ким Кардашьян любовь к ботфортам у Джей Ло не вышло. Ее ботфорты из денима с ремешками из новой коллекции Versace похожи на джинсы-бойфренды, надетые не с той стороны — или, как уже смеются в соцсетях, на экипировку Кота в сапогах.
Вкупе с мятой белой рубашкой и без юбки (или, как у Ким, велосипедок) наряд окончательно скрадывает красоту певицы. А ведь мы знаем, что Джей Ло нечего прятать за настолько объемными нарядами!
А ты бы прогулялась в таком виде по улицам Нью-Йорка?
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Фото:Instagram, East News
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