Гибкая как кошка Ратажковски ест яблоко в одном белье в новой рекламе DKNY

Модель Эмили Ратажковски снялась в новой соблазнительной фотосессии.

Для съемок новой кампании, посвященной осенней коллекции DKNY Intimates, Эмили Ратажковски почти разделась, показав свое легендарное тело в спортивном нижнем белье бренда. Далеко не впервые обнажающаяся перед камерой Эмили выглядит потрясающе и в кружевах, и в минималистичных атлетических вещах.

— искренне признается Эмили Ратажковски в видеоклипе, принимая кошачьи позы на кожаном диване и удобном кресле и поедая сочное яблоко. А ты бы хотела тело как у Эмили?

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Фото:Instagram