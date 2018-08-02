Ещё
Гибкая как кошка Ратажковски ест яблоко в одном белье в новой рекламе DKNY
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гибкая как кошка Ратажковски ест яблоко в одном белье в новой рекламе DKNY 

WMJ.ru 50 минут назад
Фото: WMJ.ru
Модель Эмили Ратажковски снялась в новой соблазнительной фотосессии.
Для съемок новой кампании, посвященной осенней коллекции DKNY Intimates, Эмили Ратажковски почти разделась, показав свое легендарное тело в спортивном нижнем белье бренда. Далеко не впервые обнажающаяся перед камерой Эмили выглядит потрясающе и в кружевах, и в минималистичных атлетических вещах.
— искренне признается Эмили Ратажковски в видеоклипе, принимая кошачьи позы на кожаном диване и удобном кресле и поедая сочное яблоко. А ты бы хотела тело как у Эмили?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
3 наших любимых цвета в одежде, которым пришло время сказать «пока» Винни Харлоу в роли русалки и в платье из рыбьей чешуи отправилась в подводное путешествие в крутом видео Vionnet «Кот в сапогах»: безразмерные джинсовые ботфорты от Versace затмили свою хозяйку Джей Ло
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Однополые браки знаменитостей1
Названа опасность отказа от алкоголя65
Долина рассталась с мужем
Волочкова ужаснула поклонников новым нарядом2
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана37
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
02:37
Названа опасность отказа от алкоголя
Здоровье
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
10:04
Что делать, если подавились, а помочь некому
Здоровье
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение