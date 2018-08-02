SHISEIDO отмечает выпуск новой коллекции косметических средств презентацией в Токио

ТОКИО (TOKYO), 1 августа 2018 г. /PRNewswire/ — В преддверии официального мирового выпуска коллекции, запланированного на 15 августа этого года, компания SHISEIDO — бренд, являющийся синонимом красоты, искусства и культуры, — представила весь ассортимент новой линейки в ходе презентации, состоявшейся на родине торговой марки и в эпицентре глобального движения J-Beauty — японской столице Токио. Друзья, поклонники и амбассадоры бренда, включая международного визажиста SHISEIDO Патрика Та; «лицо» SHISEIDO в Азиатско-тихоокеанском регионе Pony; актрису и танцовщику Соною Мидзуно; актрису Роуэн Бланчард ; звездного стилиста Джен Аткин; фотографа Петру Коллинз; модель и дизайнера Эми Сузуки; модель Юку Маннами; и тайского бюьти-блогера PearyPie, собрались в галерее современного искусства TOLOT в Синономэ, дабы поприветствовать выпуск революционной коллекции, в основе которой лежат четыре потрясающих текстуры.

В равной степени современная, минималистская, инновационная, экспрессивная, роскошная и креативная, новая коллекция SHISEIDO Makeup разделяется на четыре категории по текстуре — гели, чернила, пудры и мисты. В состав коллекции входят 21 продукт в 125 оттенках, объединяющих сверхсовременные технологии, ручное мастерство и местные компоненты. «Мы используем невиданный доселе инновационный подход к декоративной косметике, — отмечает Джилл Скаламандр, президент bareMinerals, BUXOM и Shiseido Makeup по вопросам глобального развития.

В ходе презентации в TOLOT четыре уникальных текстуры, составляющих новую коллекцию, были продемонстрированы посредством современной сенсорной технологии и жидкокристаллических экранов. Общее креативное направление и дизайн пространства галереи были созданы арт-директором SHISEIDO Кейсуке Хори совместно с художником и техническим директором Такахиро Матцуо и основателем компании Lucent (группы специалистов, создающих интерактивный контент, передающий различные концепции через технологии).

Корпоративный директор бренда SHISEIDO и международных торговых марок класса „люкс“ Йошиаки Окабе устроил Соное Мидзуно и Патрику Та небольшой тур по галерее, объясняя важность новой коллекции и ее императивной связи с уходом за кожей. „Все продукты в линейке отличаются исключительными составами и текстурами. Они дарят настоящее сенсорное удовольствие в японском стиле“, — отметил Окабе. Гостей презентации ждал фуршет от Mokomeshi — знаменитой токийской кетеринговой компании. Каждое поданное блюдо отражало одну из четырех текстур в коллекции. В число других мероприятий вошли сессия экспресс-визажа от экспертов SHISEIDO и студия VIP-портретов от директора и фотографа Майка Розенталя.

»При упоминании о японской красоте любому человеку на ум в первую очередь приходит SHISEIDO. Поэтому вполне логично, что презентация новой коллекции происходит именно в Токио. Лично для меня большая честь видеть, какую удачную линейку нам удалось собрать", — добавил Окабе.