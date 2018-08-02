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Мы завели телеграмм-канал о моде
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Мы завели телеграмм-канал о моде 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Вы долго просили, и мы сдались: у рубрики «Мода и Красота» появился свой канал в Telegram @sobaka_ru_fashion. Теперь все новости о фэшн-индустрии Петербурга, России и мира будут приходить вам с уведомлением (и авторской ремаркой от редактора моды Алины Малютиной).
Где купить модную авоську? Почему все помешались на сумке Dior Saddle? Кого из голливудских звезд в этот раз одел Юра Питенин, и в чем на красную дорожку вышла Кейт Бланшетт? В общем, все, что вы любите: герои отечественной и зарубежной моды, инсайды, репортажи, показы и новые коллекции.
Собака.ru: последние новости
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Женский форум
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