Мы завели телеграмм-канал о моде

Вы долго просили, и мы сдались: у рубрики «Мода и Красота» появился свой канал в Telegram @sobaka_ru_fashion. Теперь все новости о фэшн-индустрии Петербурга, России и мира будут приходить вам с уведомлением (и авторской ремаркой от редактора моды Алины Малютиной).