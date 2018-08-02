В Лондоне не могут найти 224 работы из Парламентской коллекции искусства

Официальные лица не могут найти 224 работы из 6000 из коллекции искусства, принадлежащей парламенту Великобритании. В их число входят картины, рисунки, гравюры и карикатуры. Более 80% коллекции представлены в Вестминстерском дворце, где проходят заседания парламента, остальные находятся в хранилище. Чиновники считают, что большая часть утерянных работ на самом деле не утеряна, а их отсутствие является следствием ошибки в базе данных; их надеются отыскать во время реставрации Вестминстерского дворца, предполагающей также полную ревизию Парламентской коллекции искусства, которая должна исправить исторические ошибки каталогизации. Считающиеся на данный момент пропавшими работы не имеют признанной экспертной оценки, но, как заявляют представители парламента, «стоят очень больших денег».