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Эмили Ратажковски перевоплотилась в Джеки Кеннеди в новой съемке
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Эмили Ратажковски перевоплотилась в Джеки Кеннеди в новой съемке 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Эмили Ратажковски Такой Эмили Ратажковски мы давно не видели (по крайней мере, такой одетой). В среду прохожие на улицах Нью-Йорка стали свидетелями съемок новой фотосессии с участием 27-летней модели, автором которой выступил 22-летний австралийский манекенщик Джордан Баррет. Вдохновением для него явно служили 60-е и эпоха Джеки Кеннеди, ведь перед камерой Эмили появилась с узнаваемым каре с челкой и в элегантном розовом пальто прямого кроя.
Джордан Баррет и Эмили Ратажковски
Джеки Кеннеди Часть съемок прошла на фоне знаменитого отеля Bowery, популярного среди знаменитостей — в нем останавливались Джиджи Хадид, Роберт Паттинсон, Дэвид Бекхэм, Кристен Стюарт и многие другие. Вторым образом для съемок стало обтягивающее серое мини-платье на тонких бретелях. Наряд был дополнен закрытыми черными туфлями с ремешком вокруг лодыжки. Такой сексуальный фасон для Эмили более привычен. Флиртуя с камерой, она непринужденно прошлась по улице. Заметной деталью образа стало и массивное помолвочное кольцо Ратажковски, которое она впервые показала публике не так давно, спустя несколько месяцев после свадьбы.
Впрочем, потом Эмили вернулась к своему привычному минималистичному гардеробу. В сториз модель и фотограф поделились фото и видео с бэкстейджа. Завернувшись в белоснежное полотенце, Ратажковски пританцовывает в гостиночном номере и позирует на фоне зеркала.
Эмили Ратажковски
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