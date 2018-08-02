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ФАС обвинила Tom Tailor в незаконном использовании бренда ЧМ-2018
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ФАС обвинила Tom Tailor в незаконном использовании бренда ЧМ-2018 

Rambler News Service 2 часа назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила российское подразделение производителя одежды Tom Tailor, ООО «Том Тэйлор Рус», в незаконном использовании торгового знака Чемпионата мира по футболу 2018, сообщила пресс-служба ФАС.
«Компания разместила на своем официальном сайте баннер со слоганом «Вы готовы побеждать? Эксклюзивная коллекция к ЧМ 2018 по футболу». Однако, наименование «ЧМ 2018» является зарегистрированным товарным знаком. При этом ФИФА не заключала с ООО «Том Тэйлор Рус» договоров, дающих право ассоциировать себя с Чемпионатом мира по футболу 2018», — говорится в сообщении.
ФАС сообщила, что передала материалы для возбуждения административного дела. Штраф для компании может составить от 100 до 500 тыс. рублей.
«Разбирательство было начато на основании заявления Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), которая является организатором Чемпионата мира по футболу 2018», — уточнили в ФАС.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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