Самые выгодные предложения недели

Самые выгодные предложения недели — ищите в нашей подборке стильную одежду и аксессуары!

Пляжная сумка в Reserved

Цена: 599 руб. вместо 899 руб.

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Большая, вместительная сумка из плотного материала вам точно пригодится, если во время отпуска вы отправляетесь к морю. А если вы остаетесь в городе, она станет незаменимой вещью во время большого шопинга. Хватит таскать продукты в пластиковых пакетах, которые загрязняют окружающую среду! Удача этой покупки еще и в том, что серая сумка подходит к любой одежде.

Одежда для сна на ASOS

Комплект с бралеттом, Ann Summers Dakota, цена: 1 090 руб. вместо 2 690 руб.

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Ночные рубашки, комбинезоны, комплекты с топами и бралеттами — в ASOS найдутся пижамы на любой вкус. А сейчас их еще можно купить с хорошими скидками! Кстати, некоторые вещи подойдут для того, чтобы создать с их помощью модные образы в пижамном стиле.

Эспадрильи на Lamoda

Эспадрильи, Queen Vivi, цена: 1 510 руб. вместо 3 799 руб.

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В жаркую погоду легкие, дышащие эспадрильи всегда очень кстати. Модели нейтральных цветов сочетаются практически со всем гардеробом, вписываются в любой образ. Однако при подборе обуви стоит учитывать, есть ли у вас какие-либо проблемы с ногами.

Комбинезон в Tom Tailor

Комбинезон, Tom Tailor, цена: 3 500 руб. вместо 4 999 руб.

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Легкий комбинезон из натуральной ткани — отличный выбор одежды на каждый день! Если вы еще не знаете, с чем его носить, чтобы выглядеть современно, вот вам полезные советы на этот счет.

Коктейльное платье в Topbrands

Платье с ремнем, GOLD CHIC CHILI, цена: 3 700 руб. вместо 5 200 руб.

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Приталенное платье с поясом подчеркнет достоинства фигур типа «груша», «песочные часы» и «прямоугольник». Главный козырь этой вещи — коралловый цвет, который особенно рекомендован женщинам старше 40, так как обладает омолаживающим эффектом.

Базовые кеды в Superstep

Женские кеды, Lacoste, цена: 6 293 руб. вместо 8 990 руб.

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Кеды базовой расцветки необходимы, пожалуй, в гардеробе каждой современной женщины. Они сочетаются не только с вещами в спортивном стиле, но и с повседневными юбками и платьями. Универсальная обувь!

Асимметричный топ на Farfetch

Топ с асимметричными рукавами, Pinko, цена: 6 706 руб. вместо 9 580 руб.

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Асимметричный топ необычного кроя станет центральным элементом вашего летнего гардероба. Сочетая такой топ даже с базовыми вещами (например, классическими джинсами или юбкой солнце), можно создать интересный и стильный образ.

Массивные украшения на Shopbop

Длинные серьги с камнями, Kate Spade New York, цена: 3 424 руб. вместо 4 891 руб.

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Правильно подобранные массивные аксессуары могут преобразить даже самый простой образ, сделать его ярким и запоминающимся. Сочетайте яркие серьги с простыми джинсами и белой майкой или однотонным свободным платьем, чтобы без особых усилий создать интересный посведневный лук. Ведь именно детали решают все!

Принтованные блузы в Westland

Блуза женская Westland, цена: 1 190 руб. вместо 2 390 руб.

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Блузки и футболки с оригинальным принтом будут актуальны всегда, к тому же они прекрасно сочетаются с базовыми вещами летнего гардероба, позволяя создать романтичный и непринужденный образ. Спешите приобрести уникальные модели блузок и футболок на сайте магазина Westland.

Пуховики в Trolls

Женский пуховик Bergans в Trolls, цена: 17 940 руб. вместо 29 900 руб.

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Лето — самое время для выгодного приобретения теплой одежды. Магазин скандинавской одежды Trolls дарит скидки до 50% на ветрозащитные и водонепроницаемые крутки с утеплителем из высококачественного гусиного пуха.

Кожаные плащи в Didmarko

Женский кожаный плащ в Didmarko, цена: 19 500 руб. вместо 23 500 руб.

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Элегантный кожаный плащ пригодится и для прохладных августовских вечеров, и для теплой осени. Множество ярких и оригинальных моделей в Didmarko вы успеете приобрести сейчас по самым выгодным ценам.

Куртки в Membranashop

Куртка DIDRIKSONS INES в Membranashop, цена: 3 500 руб. вместо 5 000 руб.

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Ветрозащитная дышащая куртка с капюшоном — лучшая одежда для прохладного августа и осени. В онлайн-магазине Membranashop началась распродажа непромокаемой одежды — на некоторые модели скидки до 50%!