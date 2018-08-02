6 ароматов, проверенных временем

Парфюмерный рынок — живой организм, который постоянно обновляется новыми ароматами и брендами. Каждый из них стремится стать культовым и вписать свое имя в историю.

Золотой список ароматов, которые по праву считаются легендарными, проверен временем, ценителями парфюмерии и, конечно, знаменитостями, хранящими верность традициям парфюмерных домов.

Chanel №5

Аромат, который пахнет женщиной, Chanel №5, по праву занимает первое место в списке легендарных ароматов. Детище модного дома Chanel и парфюмера Эрнеста Бо — этот аромат смог перевернуть представление своих современников о парфюмерии.

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80 ингредиентов, инновационное использование альдегидов, минималистичный флакон и тщательно продуманная рекламная кампания сделали Chanel №5 парфюмерной легендой еще в год их создания (1921 г.).

Красивая история, неизменность состава и авторитет аромата до сих пор позволяет называть его самым известным в мире. Его любили и продолжают любить множество знаменитостей. Мэрилин Монро уверяла, что перед сном она наносит несколько капель Chanel №5, а модель Синди Кроуфорд и актриса Скарлетт Йохансон предпочитают нестареющую классику дома Chanel всем современным ароматам.

Shalimar

Легенда дома Guerlain, аромат Shalimar, был случайно создан в 1921 году. Если верить преданиям, один из сотрудников парфюмерного дома показал Жаку Герлену этилванилин — искусственно созданный аромат ванили. Герлен решил добавить его в духи Jicky, и на выходе получил Shalimar.

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Создатель Chanel №5, Эрнест Бо, однажды сказал, что если бы ему пришлось использовать столько ванили, то единственное, что у него бы получилось — это английский заварной крем, а у Герлена получился Shalimar, который тут же произвел фурор в мире парфюмерии.

Старейший аромат дома Guerlain числится в любимчиках у актрисы Летиции Каста.

Miss Dior

Кристиан Диор с детства уделял много внимания ароматам и восхищался женщинами, чьи парфюмы оставляли за собой долгий след в помещениях.

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Его аромат Miss Dior — это ода женственности, которая окутывает каждую женщину подобно платьям великого кутюрье.

Изначально получив только отрицательные отзывы о своем аромате, Диор все же настоял на своем и духи ушли в производство. На одном из своих показов, он поставил на входе девушек, которые обрызгивали всех пришедших из флаконов Miss Dior. Это породило популярность аромата и обеспечило ему место на туалетных столиках Грейс Келли, Марлен Дитрих и принцессы Маргарет.

Среди наших известных современниц поклонницей аромата уже много лет является Дженнифер Энистон

Youth Dew

Youth Dew был первым ароматом бренда Estée Lauder и положил начало американской парфюмерии. Youth Dew был призван изменить отношение женщин к парфюму, чтобы они перестали ждать его в качестве подарков от мужчин, смогли покупать самостоятельно и не использовать только для особенных случаев.

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Эсте Лаудер сделала ставку на демократизацию парфюмерии, создав ароматические масло для ванной, которое можно было использовать в качестве парфюма. Позднее появились духи, и аромат захватил женскую аудиторию своей стойкостью и композицией.

Актриса золотого века Голливуда Джоан Кроуфорд уверяла, что именно Youth Dew помог ей соблазнить четвертого мужа. Также аромат уже много лет любит певица Мадонна

Opium

Прежде чем стать бестселлером, провокационный аромат Opium от Yves Saint Laurent прошел через все круги запретов и разбирательств.

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Наркотическое название, слоган, отсылающий к зависимости, соответствующая опиумной эстетике рекламная кампания привела к запрету продаж в ряде стран и проблемам с Американской коалицией по употреблению наркотиков.

Несмотря на это женщины по всему миру стремились заполучить заветный флакон от Ив-Сен Лорана, чьи продажи достигли 3 миллиона долларов за первые месяцы.

В 80-х годах в телевизионной рекламе Opium снялась модель Линда Евангелиста в образе роковой красотки в окружении итальянской мафии. С тех пор аромат продолжает находиться в фаворитах у модели.

Bluebell

Один из знаковых и старейших парфюмерных домов Англии Penhaligon’s — главный поставщик ароматов для королевской семьи и британских аристократов с 1872 года.

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В 80-х годах прошлого столетия ряды ароматов пополнил Bluebell — посвящение колокольчику, невинности и ранней весне на английских холмах. Этот спокойный аромат внезапно стал легендой Penhaligon’s и одним из олицетворений британской парфюмерии.