Фото: Милла Йовович снялась в новой рекламной кампании Balmain

Милла Йовович стала новым лицом модного бренда Balmain и уже представила новую осенне-зимнюю коллекцию марки. Выбор на актрису пал не случайно — креативный директор Balmain Оливье Рустен признается, что уже давно восхищается Миллой и считает ее невероятно красивой.

Именно классическая красота Йовович, как ее видит Рустен, и вдохновила его на рекламную кампанию новой коллекции. Автором урбанистической фотосессии стала Энн Ли, запечатлевшая актрису практически без декораций, лишь на фоне бетонных стен и окон.

попкорнnews