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Фото: Милла Йовович снялась в новой рекламной кампании Balmain
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Фото: Милла Йовович снялась в новой рекламной кампании Balmain 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Милла Йовович стала новым лицом модного бренда Balmain и уже представила новую осенне-зимнюю коллекцию марки. Выбор на актрису пал не случайно — креативный директор Balmain Оливье Рустен признается, что уже давно восхищается Миллой и считает ее невероятно красивой.
Именно классическая красота Йовович, как ее видит Рустен, и вдохновила его на рекламную кампанию новой коллекции. Автором урбанистической фотосессии стала Энн Ли, запечатлевшая актрису практически без декораций, лишь на фоне бетонных стен и окон.
попкорнnews
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