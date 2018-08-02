Пальто нараспашку. Как создавалась самая продаваемая модель Max Mara

Компанию Max Mara основал в 1951 году выпускник юридического факультета Акилле Марамотти. Изначально бренд специализировался на пошиве женских пальто для среднего класса: жен юристов и врачей. Им были не по карману вещи французских кутюрье — они предпочитали шить одежду у портних или в ателье. Марамотти одним из первых стал создавать массовый, а не штучный продукт.

Сегодня Max Mara Group объединяет 41 компанию и такие бренды, как Max Mara, Sportmax, Marina Rinaldi, Max & Co, Weekend Max Mara, Marella и Pennyblack.

В 2004-м, за год до смерти Акилле Марамотти, Forbes оценил его состояние в $2,1 млрд

Как все начиналось

Производство Max Mara расположено неподалеку от Милана, в небольшом городе Реджо-Эмилия. Первыми работницами фабрики стали выпускницы школы шитья, принадлежавшей матери Марамотти. «После войны все грезили о Париже, все говорили о Balenciaga. Итальянцы приезжали на недели моды в Париж и покупали выкройки или готовые модели (из них на родине делали лекала), чтобы сшить для клиенток своих ателье вещи по мотивам французских образцов. Первые коллекции Max Mara тоже создавались под влиянием парижских дизайнеров», — рассказывает координатор моды Max Mara Лаура Лусуарди, которая работает в компании с 1964 года. Лаура показала Forbes Life архив и библиотеку бренда Max Mara.

Ассортимент марки стал расширяться в конце 1950-х годов. В 1964 году был открыт первый монобрендовый бутик Max Mara, в 1969-м запущена молодежная линия Sportmax для женщин от 18 до 30 лет. Вскоре она превратилась в самостоятельный бренд. В 1970-х годах Лусуарди была одним из дизайнеров Sportmax: «В 1976-м прошла первая неделя моды в Милане. В ней участвовало 44 бренда, в том числе Sportmax. До сегодняшнего дня дожили только шесть марок (среди которых Giorgio Armani и Versace). Почему на первой неделе моды показали более молодой Sportmax, а не классическую Max Mara? Sportmax был более ярким, дерзким».

Код Max Mara

С домом Max Mara сотрудничали такие модельеры, как Карл Лагерфельд и Анна-Мария Беретта. Она создала самую продаваемую модель за всю историю дома — пальто 101801. «Если вы спросите меня, что такое Max Mara, то я отвечу вам, что это пальто верблюжьего цвета», — так Лаура отзывается о главном символе бренда. Пальто от и до производится в Италии, а его крой не менялся с 1981 года (в 2009 году в комплект к пальто добавили пояс). Считается, что секрет двубортного пальто — в длине 42 дюйма (106,5 см). Оно подходит всем, независимо от роста и фигуры.

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