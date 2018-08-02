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Настасья Самбурская появилась на «Жаре» в прозрачном платье
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Настасья Самбурская появилась на «Жаре» в прозрачном платье 

Russianshowbiz.info 45 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Скандально известная актриса Настасья Самбурская, которая обожает эпатировать публику необычными нарядами, громко заявила о себе на фестивале «Жара».
На ковровой дорожке актриса появилась в полупрозрачном длинном черном платье, украшенном вышивкой и стразами. В качестве украшений девушка выбрала круглые массивные серьги и сделала простую летящую укладку.
Фанаты отметили, что Самбурская выглядит как королева, ведь ей действительно можно без стеснения показывать свое тело. Актриса много занимается в спортзале, стараясь поддерживать спортивную фигуру, поэтому великолепно выглядит в любом платье.
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