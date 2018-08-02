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Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
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Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Британский принц Джордж, правнук королевы Елизаветы II, вошел в список самых стильных и хорошо одетых людей Великобритании по версии журнала Tatler. Об этом сообщает Daily Mail.
По утверждению жюри рейтинга, принц отмечен за свой классический стиль одежды в духе Кристофера Робина — юного персонажа сказки Алана Александра Милна «Винни-Пух и все, все, все». Принц появляется на публике исключительно в шортах, поскольку таково требование этикета к мальчикам из королевской семьи младше семи лет.
Также в списке журнала упомянуты королева Елизавета II, прабабушка принца, его мать герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и тетя герцогиня Сассекская Меган Маркл. Из лиц, не принадлежащих к королевской семье, была отмечена адвокат и правозащитница Амаль Клуни, жена киноактера Джоджа Клуни, а также британская актриса Лили Джеймс. Ни отец Джорджа принц Уильям, ни его дядя принц Гарри в топ рейтинга Tatler не попали.
В июле 2018 года дизайнер детской одежды и стилистка дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма Рейчел Райли объяснила, почему трехлетняя Шарлотта появляется на публике исключительно в платьях. По словам Райли, Кейт Миддлтон решила одевать ребенка в традиционные платья, чтобы с годами на фотографиях ее одежда не казалась старомодной.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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