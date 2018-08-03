Ещё
Пятилетний принц Джордж попал в список самых модных британцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетний принц Джордж попал в список самых модных британцев 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Юный принц Джордж Кембриджский, правнук королевы Елизаветы II, вошел в список самых стильных и хорошо одетых людей Великобритании. Пятилетний модник предпочитает классический стиль в духе Кристофера Робина — персонажа сказки «Винни Пух и все, все, все». Джордж свято чтит этикет: на публику выходит исключительно в шортах, как и положено мальчикам королевской семьи младше семи лет.
Надо сказать, что модные журналы давно присматриваются к Джорджу. В 2015-м принц попал в рейтинг самых стильных мужчин. Известен и еще один факт. Как-то на рождественскую службу Джордж пожаловал в сером пальто до колен. Британцы в течение нескольких часов опустошили все интернет-магазины. Кстати, ни отец Джорджа — Уильям, ни дядя Гарри в подобных рейтингах никогда не фигурировали.
Ранее Пятый канал рассказывал, что сестра Меган Маркл обвинила ее в плохом самочувствии отца.
Пятый канал: последние новости
Фантомас разбушевался: «фейскини» заполонили жаркие пляжи Российские модницы оценили новый вид купальника для лица — «фейскини» Рианна стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энистон призналась, почему у нее нет детей27
Регина Тодоренко в мини-платье станцевала тверк
Российские знаменитости, служившие в армии17
Эмбер Херд полностью обнажила грудь15
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение