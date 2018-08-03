Пятилетний принц Джордж попал в список самых модных британцев

Юный принц Джордж Кембриджский, правнук королевы Елизаветы II , вошел в список самых стильных и хорошо одетых людей Великобритании. Пятилетний модник предпочитает классический стиль в духе Кристофера Робина — персонажа сказки «Винни Пух и все, все, все». Джордж свято чтит этикет: на публику выходит исключительно в шортах, как и положено мальчикам королевской семьи младше семи лет.

Надо сказать, что модные журналы давно присматриваются к Джорджу. В 2015-м принц попал в рейтинг самых стильных мужчин. Известен и еще один факт. Как-то на рождественскую службу Джордж пожаловал в сером пальто до колен. Британцы в течение нескольких часов опустошили все интернет-магазины. Кстати, ни отец Джорджа — Уильям, ни дядя Гарри в подобных рейтингах никогда не фигурировали.

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