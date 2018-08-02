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12 ярких и запоминающихся украшений до 5 000 рублей
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12 ярких и запоминающихся украшений до 5 000 рублей 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Наверняка у вас в гардеробе есть хотя бы одна про которую, стоит вам ее надеть, окружающие тут же начинают наперебой спрашивать: «Что это? Откуда?» И вполне возможно, что вы скромно и загадочно отвечаете: «Да так, подарок» — потому что вещь эта из масс-маркета, куда вам заходить не по статусу. Если это не COS, конечно. Мы не осуждаем, — и сами порой поступаем так же, — а, наоборот, хотим помочь. Поэтому прогулялись по онлайн-масс-маркету и собрали самую красивую бижутерию не дороже 5000 рублей. Любое из этих украшений гарантирует вам те самые «Что это? Откуда?» в неограниченных количествах.
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