12 ярких и запоминающихся украшений до 5 000 рублей

Наверняка у вас в гардеробе есть хотя бы одна про которую, стоит вам ее надеть, окружающие тут же начинают наперебой спрашивать: «Что это? Откуда?» И вполне возможно, что вы скромно и загадочно отвечаете: «Да так, подарок» — потому что вещь эта из масс-маркета, куда вам заходить не по статусу. Если это не COS, конечно. Мы не осуждаем, — и сами порой поступаем так же, — а, наоборот, хотим помочь. Поэтому прогулялись по онлайн-масс-маркету и собрали самую красивую бижутерию не дороже 5000 рублей. Любое из этих украшений гарантирует вам те самые «Что это? Откуда?» в неограниченных количествах.