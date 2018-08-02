Даже девушки-ковбои: 8 джинсовых миди-юбок

Этой осенью ковбойский стиль совершает камбэк — в центр внимания с триумфом врываются казаки. Остальные атрибуты этого стиля в этот раз не так активны — нельзя сказать, что дизайнеры дружно принялись одевать моделей, как коугелз. Ну и что? Мы, честно говоря, уже успели соскучиться по стилю Дикого Запада — тем более когда сериалы вроде «Проповедника» и «Вайноны Эрп» так активно дразнят нас вестерн-эстетикой. Так что начнем собственное погружение в дух прерий с выбора джинсовой миди-юбки — разумеется, с разрезом, чтобы легко при необходимости вскочить на коня.