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Даже девушки-ковбои: 8 джинсовых миди-юбок
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Даже девушки-ковбои: 8 джинсовых миди-юбок 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Этой осенью ковбойский стиль совершает камбэк — в центр внимания с триумфом врываются казаки. Остальные атрибуты этого стиля в этот раз не так активны — нельзя сказать, что дизайнеры дружно принялись одевать моделей, как коугелз. Ну и что? Мы, честно говоря, уже успели соскучиться по стилю Дикого Запада — тем более когда сериалы вроде «Проповедника» и «Вайноны Эрп» так активно дразнят нас вестерн-эстетикой. Так что начнем собственное погружение в дух прерий с выбора джинсовой миди-юбки — разумеется, с разрезом, чтобы легко при необходимости вскочить на коня.
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