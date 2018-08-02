10 брюк, которые заменят джинсы этой осенью

Вельветовые брюки

Прошлой осенью и зимой в наш гардероб вернулись вельветовые брюки: они спасли нас от холода, благодаря плотному материалу, а также от мук fashion-выбора. Такие брюки помогут создать стильные луки даже при использовании базовых вещи, типа черной водолазки, белой рубашки или свитера с высоким горлом. Завершает образ при помощи черных полусапожек и кожаной куртки.

Костюмные

Костюмные брюки хоть и идут в комплекте с жакетом, но их вовсе не обязательно всегда носить только с ним. Представьте, сколько модных решений можно придумать с каждым предметом сета? А костюмные брюки подходят как под базовые вещи, типа однотонной футболки или боди, так и под цветными свитшоты, блузки и рубашки.

Цветочный принт

Продлеваем летнее настроение на осень при помощи одежды. Тут на руку сыграют брюки темного цвета с цветочной расцветкой. Их можно комбинировать с теплой одеждой: свитер, пальто и ботильоны отлично оттенят легкие летние брюки.

Черно-белые

Все, что зрительно напоминает принт «зебра» (если не сама зебра, конечно), будет в ходу этой осенью. Мы нашли очень крутые брюки с завышенной талией у Marciano Los Angeles. Представьте их с укороченным джемпером и казаками на небольшом каблуке — разве не идеально?!

С широкими штанинами

Самая актуальная модель брюк этого года, которая борется за первое место с брюками карго (о которых речь пойдет ниже). Носим их с футболками в винтажном стиле с изображением любимой рок-группы, кроп-топами или худи.

Камуфляжный принт

Камуфляжный принт всегда выглядит ярко и нетривиально. В сочетании с базовыми вещами получаются очень стильные комбинации. Не забудьте добавить обувь на каблуке, чтобы сделать лук более современным и модным.

Серая клетка

Без клетки осенью никак не обойтись. Даже если стиль преппи не для вас, в магазине можно найти множество брюк в клетку различных фасонов. Круче всего они смотрятся с худи, свитшотами и ботинками на шнурке. Добавьте к луку текстильный ремень или фэнни пэк.

Карго

Дизайнер бренда I.AM.GIA в этом году хорошенько подзаработала: брюки «Cobra» не были замечены только разве на… стойте, они были у всех и в разных цветах. Так произошел грандиозный comeback этой модели, и уходить они не собираются даже осенью. Смысл остается таким же: носим их с грубыми ботинками и ugly кроссовками, а сверху добавляем верхнюю одежду: кожаная куртка в стиле oversized или дубленка подойдут как нельзя лучше.

Красная клетка

Тех, кого не устраивает скучная серая клетка, могут спокойно заменить ее на красную: такие мы видели у it—girls на кутюрной Неделе моды, а также в новых осенне-зимних коллекциях известных дизайнеров.

Спортивные

Да-да, такие брюки от спортивных костюмов, в которых мы ходили в детстве на физкультуру, сейчас очень популярны. Truck pants в 2018 носим иначе: с каблуками и женственными топами. За вдохновением можно отправиться к Дуа Липа — певица в них практически живет.