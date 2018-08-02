«Спасательная» сумка, носки-кроссовки и еще 15 вещей для эффектного завершения лета

Директор моды Ксения Гощицкая обожает август за модное межсезонье: можно выбирать и купальник, и шубу. Кстати, осенью отлично смотрится и то, и другое в одном луке с ботфортами, например. Вместительная и яркая сумка — оммаж Сицилии — проверенный способ мысленно очутиться (хоть на несколько месяцев!) в солнечной Италии (воображая себя героиней фильма Антониони, конечно!). (ДЛТ) Футуристичные кроссовки Louis Vuitton обречены стать маст-хэвом: в соревновании дизайнеров, кто придумает модель страннее, Николя Жескьер в уверенной пятерке лидеров. (Louis Vuitton) В кружевном бралетте и трусах с высокой талией от Tezenis каждая почувствует себя как минимум Моникой Беллуччи . Цветочная роспись и легкий ретрооттенок отправляют нас прямиком в итальянское кино. (ТРЦ «Галерея») Минодьер Chanel в виде спасательного круга с сияющим кристаллами логотипом — вещь опасная. Даже если кто-то будет тонуть, вы точно его не бросите. (Chanel) Итальянцы из Paolo Casalini, как обычно, отлично поработали с принтами: наш фаворит из осенней коллекции — темно-синий приталенный брючный костюм, на котором распустились экзотические цветы. В таком — только на свидание. (Paolo Casalini) Если вы задались идеей собрать базовый гардероб, то убедитесь, что в нем есть бежевый тренч, брюки-сигареты, шелковая блуза, идеальные джинсы и обязательная тельняшка — все хиты французской марки Gerard Darel. Кстати, последняя украшена в новом сезоне золотыми пуговицами! (Gerard Darel) Мы в восторге от того, как дизайнер итальянской марки MRZ Симона Марциали работает с цветом. Только посмотрите на это сочетание песочного, кирпичного и лазоревого — из этого джемпера со спущенной линией рукава не вылезем до зимы. («Кенгуру»)

Коллекции Марии Грации Кьюри для Dior мы обожаем не только носить, но и расшифровывать значение всех деталей. Например, в pre-fall она зашила сюрреализм, поиск гендерной самоидентификации и движение #metoo. За сюрреализм отвечает утрированный крой, который то подчеркивает тело (привет, варианты культового жакета Bar от Кристиана Диора ), то прячет его под кейпами и накидками. Подчеркнуто мужские силуэты и брючные костюмы посвящены музе коллекции — фотохудожнице-сюрреалистке Люси Рене Матильде Швоб, известной под мужским псевдонимом Клод Каон. Пожалуй, она была первой транс-художницей, снимавшей автопортреты в мужских образах. А монохромность коллекции — это не только оммаж психологическим абстрактным тестам Роршаха, но и поддержка движения Time's Up, героини которого носят черный цвет в знак солидарности женщин. (Christian Dior)

Американская супермодель Эшли Грэм в cвоей капсульной коллекции для марки Marina Rinaldi выбрала курс на деним и силуэты 1980-х. Получилось дико круто — чего стоит один только комбинезон с корсетом-бюстье! (Marina Rinaldi)

Босоножки Prada похожи скорее на архитектурный или sci-fi-элемент, чем на обувь. Оттого и круче всех: сочетание изумрудно-черного деграде кожи и плотной резинки с логотипом просто бомба! (Prada) Встречаем новую it-bag от ESCADA! В августе выходит модель The Heart, дизайн которой разработан к юбилею марки и обыгрывает флакон духов в форме сердца — первого аромата бренда 1990 года рождения. («Гранд Палас») Дизайнеры Henderson подумали о деталях: к летним цветным рубашкам, поло и белоснежным футболкам в салоне найдутся мужские браслеты, застежка которых имитирует якорь. Ведь известно, что только стильным покоряются моря. ( ТРЦ «Галерея») Слитный трехцветный купальник Tommy Hilfiger настолько хорош, что его можно носить не только на пляже, но и в городе: попробуйте с голубыми джинсами и белым пиджаком. (Tommy Hilfiger) Что будет, если умножить классический пуховик Moncler на рюши, драпировки и воланы Simone Rocha? Правильно, предельно барочные наряды для техно-принцесс. В таких хоть на бал, хоть на рейв. Однозначно, коллаборация сезона! (nevsky152)

Принты для капсульной коллекции Graffiti дизайнер Майкл Корс подсмотрел на улицах Нью-Йорка в 1980-х, именно тогда росписи на стенах и в подземке перешли из разряда хулиганства в статус произведений искусства и начались соревнования граффитчиков из Аптауна и Даунтауна. Это сочетание низкого и высокого — именно то, что происходит с современной модой, решили в MICHAEL Michael Kors и «забомбили» монохромными граффити сумки, обувь и циферблаты часов. (Michael Kors)

Марке Ermanno Scervino блестяще удается стилизация: в коллекциях дизайнеры не особенно обращаются к референсам из прошлого, а фокусируются на суперактуальном миксе тканей. А они у компании, надо отметить, самого выдающегося качества. Носим платья-сорочки из невесомого кружева шантильи с объемными свитерами из пушистого мохера, а пальто из кашемира, валяной шерсти и альпака — с комбинациями, превращенными в вечерние платья с отделкой из кружева валансьен. (Ermanno Scervino) Текст: Ксения ГощицкаяФото: архивы пресс-служб