Ещё
Леггинсы под змеиную кожу: Дженнифер Лопес задала новый тренд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леггинсы под змеиную кожу: Дженнифер Лопес задала новый тренд 

Журнал ОК! 21 минуту назад
49-летняя Дженнифер Лопес вот уже второй день не сходит с заголовков СМИ. Одним из главных ньюсмейкеров певица стала благодаря своему неординарному стилю. Сначала общественность обсуждала ее ботфорты-джинсы, а теперь в центре внимания оказался другой элемент гардероба — леггинсы с принтом под змеиную кожу.
Дженнифер Лопес
В модном наряде Джей Ло была замечена в Нью-Йорке после репетиции. «Питоновые» лосины она дополнила белым худи, кроссовками и черной сумочкой. По дороге артистка сняла «верхнюю» одежду, блеснув стальным прессом в оранжевом топе. Да, фигуре Лопес остается только позавидовать!
Дженнифер Лопес
К слову, несколько дней назад Дженнифер Лопес отметила свое 49-летие. Праздник прошел в компании Алекса Родригеса и детей на Багамах. В своем Инстаграме певица опубликовала фото, на котором она в купальнике позирует со своими родными, держа в руках бутылку шампанского.
Журнал ОК!: последние новости
Селин Дион удивила всех своими футуристичными пластиковыми ботфортами Michael Kors выпустили капсульную коллекцию для родившихся под знаком Льва Кендалл Дженнер без ума от огненных босоножек Prada
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм3
20 признаков того, что старость уже наступила60
Снимок Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети1
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана42
Эмбер Херд полностью обнажила грудь8
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
05:34
Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса
Звёзды
03:17
«Я дважды бабка, а все пляшу и пою»
Звёзды
04:22
Снимок Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение