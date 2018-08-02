Леггинсы под змеиную кожу: Дженнифер Лопес задала новый тренд

49-летняя Дженнифер Лопес вот уже второй день не сходит с заголовков СМИ. Одним из главных ньюсмейкеров певица стала благодаря своему неординарному стилю. Сначала общественность обсуждала ее ботфорты-джинсы, а теперь в центре внимания оказался другой элемент гардероба — леггинсы с принтом под змеиную кожу.

Дженнифер Лопес

В модном наряде Джей Ло была замечена в Нью-Йорке после репетиции. «Питоновые» лосины она дополнила белым худи, кроссовками и черной сумочкой. По дороге артистка сняла «верхнюю» одежду, блеснув стальным прессом в оранжевом топе. Да, фигуре Лопес остается только позавидовать!

Дженнифер Лопес