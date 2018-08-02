5 причин одеваться в секонд-хенде

1. Экономия

2. Необычные вещи

3. Высокое качество

4. Скидки

5. Забота об экологии

6. Минусы секонд-хендов

Читайте также

Как нас обсчитывают кассиры: 10 хитростей

Первый секонд-хенд появился в 1943 году в Англии в поддержку французского сопротивления. Однако тот «секонд» был весьма далек от сегодняшних российских магазинов подобного типа — за границей «секонд-хендом» и сейчас считается не только одежда, но и любая вещь, бывшая в употреблении. В нашей стране, как и на всем постсоветском пространстве, в секонд-хендах продаются исключительно предметы гардероба. Здесь можно отлично сэкономить, найти эксклюзивную вещь и поучаствовать в борьбе с отходами. Однако у таких магазинов есть и минусы. Итак, сегодня рассказываем о преимуществах и недостатках современных «секондов».

1. Экономия

Конечно, одеваться в секонд-хендах — это прежде всего выгодно. Завсегдатаи «секондов» поговаривают, что купить футболку, брюки и пальто там можно на 2 тысячи рублей, а вот в обычном магазине одежды в крупном торговом центре такой комплект обойдется приблизительно в 10 тысяч. А если вам удастся сэкономить такую крупную сумму всего за один поход в магазин, подсчитайте, сколько составит ваша экономия, например, за год — на такие деньги можно и в отпуск лишний раз съездить.

2. Необычные вещи

Так или иначе, в большинстве сетевых магазинов одежды похожий ассортимент — одинаковые модные принты, фасоны и ткани. В секонд-хенде все иначе: здесь у покупателя есть возможность подчеркнуть свою индивидуальность, купив действительно необычную вещь, которая еще и стоит копейки.

3. Высокое качество

Как правило, вещи, продающиеся в «секондах», отличаются высоким качеством — иначе они просто не дожили бы до повторной продажи. А значит, и вам такой предмет гардероба может прослужить дольше, чем вещь из масс—маркета. Что касается обычных одежных магазинов, здесь цена далеко не всегда соответствует качеству, и футболка за пару тысяч рублей может прослужить всего пару месяцев.

4. Скидки

В секонд-хендах тоже бывают скидки, и, кстати, закупаться на распродаже здесь многим выгоднее, чем в популярных одежных магазинах. В определенные дни скидки в «секондах» могут доходить до 90!

5. Забота об экологии

Если вы покупаете чужую одежду или отдаете/продаете свою, то создаете меньше отходов. А, следовательно, вносите свой вклад в улучшение экологической обстановки.

Минусы секонд-хендов

Во-первых, для походов в «секонд» нужно много терпения. Там действительно много вещей, которые частенько лежат в общей куче, и найти в ворохе одежды что-то стоящее бывает непросто. К тому же в таких магазинах много безвкусных и вышедших из моды кричащих вещей, что, само собой, усложняет задачу.

Во-вторых, получить существенную выгоду от посещения «секонда» можно не всегда. В большинстве магазинов есть определенные дни недели, когда скидки достигают своего максимума — обычно это день перед поступлением товара. В то же время самый большой выбор — именно в день привоза. В общем, ознакомьтесь с расписанием секонд-хенда перед тем, как туда отправиться.

В-третьих, это все-таки чужая одежда, поэтому если вы (не дай бог, конечно) страдаете мизофобией или просто брезгливы по натуре, вам такой вид шопинга вряд ли подойдет. Однако стоит отметить, что все вещи в подобных магазинах чистые, при этом каждая из них проходит санитарную обработку перед продажей.

В-четвертых, в секонд-хендах беда с размерами — там много вещей больших размеров и не так много одежды на худышек. Однако этот минус можно превратить в плюс, если носить вещи, которые вам велики, как модели oversize.

Наконец, реакция окружающих на секонд-хенды в России по-прежнему оставляет желать лучшего. Многие считают, что заходить в магазины с ношенными вещами — стыдно, и так делают только те, у кого совсем нет денег. Кстати, в Европе к этому относятся намного проще. Но если вам не страшны косые взгляды со стороны, смело вперед.

И напоследок совет от опытных шопоголиков: в масс—маркете можно покупать базовые вещи, белье и обувь, а эксклюзивные, непохожие на те, что носят все вокруг вещи поищите в секонд-хенде.

Ранее ИА «В городе N» рассказывало, как выжать максимальную выгоду из летних распродаж.

По материалам sravni.ru.

Фото: pixabay.com