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Канье Уэст снялся для сентябрьского выпуска Harper’s Bazaar вместе с детьми
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Канье Уэст снялся для сентябрьского выпуска Harper’s Bazaar вместе с детьми 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Международный редактор моды Harper's Bazaar Карин Ройтфельд показала новую съемку Icons, которая будет опубликована в сентябрьском номере издания. Она выходит каждый год, а моделями выступают знаменитые актеры, музыканты и деятели модной индустрии.
Этот год стал годом известных музыкантов и их детей. На фотографиях — Канье Уэст с Норт и Сэйнтом, Лайонел и Николь Ричи, Стивен и Лив Тайлер. Также в серии поучаствовали дочери Майкла Джексона и Кита Ричардса. За снимки отвечал Марио Сорренти, который всегда работает с Vogue, Harper's Bazaar и личным журналом Ройтфельд CR Fashion Book.
Карин рассказала, что для нее самой семья значит очень много, и ей хотелось встретиться с семьями ее самых главных музыкальных идолов.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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