Канье Уэст снялся для сентябрьского выпуска Harper’s Bazaar вместе с детьми

Международный редактор моды Harper's Bazaar Карин Ройтфельд показала новую съемку Icons, которая будет опубликована в сентябрьском номере издания. Она выходит каждый год, а моделями выступают знаменитые актеры, музыканты и деятели модной индустрии.

Этот год стал годом известных музыкантов и их детей. На фотографиях — Канье Уэст с Норт и Сэйнтом, Лайонел и Николь Ричи, Стивен и Лив Тайлер. Также в серии поучаствовали дочери Майкла Джексона и Кита Ричардса. За снимки отвечал Марио Сорренти , который всегда работает с Vogue, Harper's Bazaar и личным журналом Ройтфельд CR Fashion Book.

Карин рассказала, что для нее самой семья значит очень много, и ей хотелось встретиться с семьями ее самых главных музыкальных идолов.