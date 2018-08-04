Кэри, Агилера, Канье Уэст и другие звезды показали нежную любовь к детям на страницах глянца 

Журнал Harper's Bazaar посвятил легендам из мира музыки и провел трогательную фотосессию звезд с детьми.
Cентябрьский номер журнал Harper's Bazaar посвятил легендам из мира музыки. Вместе с детьми для проекта Icons: The First Families of Music («Иконы: первые семьи из мира музыки») снялись Канье Уэст, Лайонел Ричи, Брюс Спрингстин, Кристина Агилера, Мэрайя Кэри, Лайонел Ричи и другие. Фотографом проекта стал Марио Сорренти.
— рассказала Карин Ротфейльд, глобальный директор моды Harper's Bazaar.
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Фото:Harper's Bazaar