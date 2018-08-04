Ещё
Кэри, Агилера, Канье Уэст и другие звезды показали нежную любовь к детям на страницах глянца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кэри, Агилера, Канье Уэст и другие звезды показали нежную любовь к детям на страницах глянца 

WMJ.ru 25 минут назад
Фото: WMJ.ru
Журнал Harper's Bazaar посвятил легендам из мира музыки и провел трогательную фотосессию звезд с детьми.
Cентябрьский номер журнал Harper's Bazaar посвятил легендам из мира музыки. Вместе с детьми для проекта Icons: The First Families of Music («Иконы: первые семьи из мира музыки») снялись Канье Уэст, Лайонел Ричи, Брюс Спрингстин, Кристина Агилера, Мэрайя Кэри, Лайонел Ричи и другие. Фотографом проекта стал Марио Сорренти.
— рассказала Карин Ротфейльд, глобальный директор моды Harper's Bazaar.
Смотри больше фото звезд-музыкальных икон в нашей галерее.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Harper's Bazaar
WMJ.ru: последние новости
В тихом омуте: самые откровенные образы Шпицы, Курковой и других скромных звездных красавиц Не спать! Топ самых стильных пижам для веселого девичника Бесформенные юбки, платья из бабушкиных сундуков и другие модные ошибки звезд в июле
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети осудили Волочкову за отношение к своему отцу15
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
«Перемудрила с лицом — аж самой смешно!»4
Дочь Веры Брежневой выглядит старше мамы13
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение