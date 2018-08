Кэри, Агилера, Канье Уэст и другие звезды показали нежную любовь к детям на страницах глянца 

Журнал Harper's Bazaar посвятил легендам из мира музыки и провел трогательную фотосессию звезд с детьми.

Cентябрьский номер журнал Harper's Bazaar посвятил легендам из мира музыки. Вместе с детьми для проекта Icons: The First Families of Music («Иконы: первые семьи из мира музыки») снялись Канье Уэст, Лайонел Ричи Мэрайя Кэри , Лайонел Ричи и другие. Фотографом проекта стал Марио Сорренти