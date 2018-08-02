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5 трендов нового сезона
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5 трендов нового сезона 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Эти веяния стоит взять на заметку.

Клетка с клеткой

Вечная осенняя классика. В новом сезоне предвидится еще больше клетки: тартан, «принц Уэльский» или «гусиная лапка» — на этот раз все возможные варианты выступают в одном комплекте, как у Versace, Ermanno Scervino, Calvin Klein, Erdem.

Твид

Marc Jacobs, Louis Vuitton, Miu Miu настаивают на объемных твидовых пальто как из бабушкиного гардероба. Юбки, жакеты и брюки тоже приветствуются.

Неон

Кислотная гамма — ядовитый зеленый, ядреная фуксия, оранж вырвиглаз и синий электрик этой осенью отнюдь не только привилегия бывалых рейверов. На показах Prada, Marni, Stella Jean стало ясно, что придется забыть о классической осенней гамме.

Американский ковбой

Начните с ковбойских сапог, которые уже можно носить с летними платьями в цветок, как на шоу Isabel Marant. При более низких температурах они станут парой к костюмам как у Fendi. А самые модные повторят футуристический образ с показа Calvin Klein — ковбоев 21 века.

Кожа

Этот благородный материал будет хорош во всех своих проявлениях. Saint Laurent предлагают брюки, Hermès — миди-юбки, Givenchy — тренчи. Выбирайте и комбинируйте.
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