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Компания Reebok представила новую модель беговых кроссовок Flexweave Run
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Компания Reebok представила новую модель беговых кроссовок Flexweave Run 

SPORT24.ru 1 час назад
Кроссовки Reebok Flexweave Run, дизайн которых стирает границы между спортивным и повседневным стилем, вышли в новых трендовых цветах сезона осень-зима 2018: туманно-синем для мужчин и васильковом для женщин.
«Модель кроссовок Flexweave Run подходит как для занятий в зале, так и для коротких пробежек. Мы решили сделать её универсальной и с точки зрения дизайна, заменив кричащий красный цвет на благородный синий», — рассказала Мария Евдокименко, специалист по маркетингу категории «Бег» в Reebok.
Благодаря особой технологии плетения Flexweave, Reebok удалось сделать легкие и прочные кроссовки. Новая модель доступна с 17 июля во всех магазинах Reebok, а также в официальном онлайн-магазине по цене 7690 рублей.
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