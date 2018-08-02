Модное дело. Дизайнер Виктория Андреянова рассказала, как создать свою линию одежды

Знаменитый дизайнер Виктория Андреянова в модной индустрии более 20 лет. Она лучше многих знает цену успеха и делится опытом с читателями «Вечерки».

— В голодные 90-е мы были сосредоточены на частной клиентуре и маленьких дизайнерских бутиках. Дела шли неплохо, но когда скакал доллар, приходилось нелегко…

Андреянова признается, что перед ней всегда стоял сложный выбор — можно ли оставаться художником или надо полностью переключиться на бизнес.

— Моя младшая дочка пошла по моим стопам. И она, как только начала на практике познавать азы дизайнерского мастерства, поняла, как трудно совмещать искусство и ведение дел, — отмечает кутюрье.

По словам Виктории, важно, чтобы в команде были хорошие специалисты по организации бизнес-процессов. «Не бойтесь пробовать, но и не забывайте, что предпринимательство будет занимать большую часть вашего времени», — советует дизайнер.

Компания процветает и теперь шьет одежду не только для звезд, но и для обычных горожан. Дом моды постоянно расширяется, но за счет собственных средств это не всегда удается сделать.

В 2018 году компания запустила два крупных проекта, получив финансовую поддержку через городской Фонд содействия кредитованию малого бизнеса. Зато теперь москвичи смогут увидеть сотрудников популярной сети супермаркетов в фирменной одежде от Виктории Андреяновой.

КСТАТИ

Символ бренда — белка, которая держит в лапах орех с гравировкой V. Белку можно найти на каждой вещи в разных воплощениях: в узорах ткани и подкладки, на металлических ярлыках. Простота и элегантность — ценности, которых придерживается Андреянова в моде.

ЦИФРА

100 миллионов рублей достигает размер помощи бизнесу от Московского гарантийного фонда.