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Модное дело. Дизайнер Виктория Андреянова рассказала, как создать свою линию одежды
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Модное дело. Дизайнер Виктория Андреянова рассказала, как создать свою линию одежды 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Знаменитый дизайнер Виктория Андреянова в модной индустрии более 20 лет. Она лучше многих знает цену успеха и делится опытом с читателями «Вечерки».
— В голодные 90-е мы были сосредоточены на частной клиентуре и маленьких дизайнерских бутиках. Дела шли неплохо, но когда скакал доллар, приходилось нелегко…
Андреянова признается, что перед ней всегда стоял сложный выбор — можно ли оставаться художником или надо полностью переключиться на бизнес.
— Моя младшая дочка пошла по моим стопам. И она, как только начала на практике познавать азы дизайнерского мастерства, поняла, как трудно совмещать искусство и ведение дел, — отмечает кутюрье.
По словам Виктории, важно, чтобы в команде были хорошие специалисты по организации бизнес-процессов. «Не бойтесь пробовать, но и не забывайте, что предпринимательство будет занимать большую часть вашего времени», — советует дизайнер.
Компания процветает и теперь шьет одежду не только для звезд, но и для обычных горожан. Дом моды постоянно расширяется, но за счет собственных средств это не всегда удается сделать.
В 2018 году компания запустила два крупных проекта, получив финансовую поддержку через городской Фонд содействия кредитованию малого бизнеса. Зато теперь москвичи смогут увидеть сотрудников популярной сети супермаркетов в фирменной одежде от Виктории Андреяновой.
КСТАТИ
Символ бренда — белка, которая держит в лапах орех с гравировкой V. Белку можно найти на каждой вещи в разных воплощениях: в узорах ткани и подкладки, на металлических ярлыках. Простота и элегантность — ценности, которых придерживается Андреянова в моде.
ЦИФРА
100 миллионов рублей достигает размер помощи бизнесу от Московского гарантийного фонда.
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