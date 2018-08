5 причин, почему тельняшки еще актуальны (не потому что День ВДВ)

1.

Потому что тельняшка помогает создать и дополнить очень элегантные и женственные образы. Например, она шикарно смотрится с белым брючным костюмом — весьма по-парижски.

2.

Полоску в этом сезоне нужно обязательно сочетать с другими принтами. Пример показывает Оливия Палермо: девушка носит тельняшку с шортами в клетку и рубашкой.

3.

Потому что на показе Christian Dior весна-лето 2018 Мария Грация Фьюри представила тельняшку с надписью «Why have there been no great women artists?»

4.

Этот предмет гардероба обожают Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Разве королевское слово не имеет веса?

5.

Тельняшка и джинсы подходят друг другу так же идеально, как Бейонсе и Джей-Зи (хотели сказать, как Брэд и Анджелина, но вовремя опомнились). Беспроигрышный вариант для любого casual-образа.