Барышня-крестьянка: Анна Михалкова на премьеру надела платье с затейливой вышивкой

Актриса Анна Михалкова посетила закрытую премьеру фильма «Между рядами» в необычном для современного прогрессивного мира платье. Вместо современных затейливых принтов и жизнеутверждающих надписей наряд звезды был расшит народными орнаментами, отдавая дань культуре и истории славянских народов.

Звезда отечественной кинематографии наследница знаменитой фамилии Анна Михалкова отличается особым взглядом на моду и стиль, крайне редко балуя своих поклонников блеском и лоском светской львицы. Даже на красные ковровые дорожки артистка наряжается совсем не как голливудская дива, а приходит в обыденных (и даже сомнительных) нарядах, которые без труда можно отыскать в гардеробе у любой женщины. Однако для похода в кинотеатр на закрытую премьеру фильма Анна достала весьма необычный наряд, который привлек внимание многих модных критиков.

Звезда посетила кинопремьеру в платье, напоминающем наряд крестьянок — и все из-за вышивки, которая щедро украсила пышные рукава. Поклонники оценили народные мотивы, лежащие в основе наряда Михалковой, и не скупились на комплименты, отмечая, что в расшитых вещах чувствуется особое очарование. В конце концов, не зря же в 2015 году дом моды Valentino оценил этнические славянские мотивы и в основу своей коллекции заложил расшитые рубашки и платья с костюмами. «Я тоже очень люблю расшитые вещи. Они такие красивые всегда» «Вам очень идет образ крестьянки» «Вышивка сильно выделяется, вас сразу видно» «Очень-очень красивое платье!»

К слову, не так давно Анна Михалкова доставила немало удовольствия своим поклонникам, впервые показав всем пятилетнюю дочь Лидию. Очарованная публика не могла не отметить того, что девочка оказалась весьма похожей на своего знаменитого деда Никиту Сергеевича.