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Ошибочка вышла: Мадонна примерила тренд и опозорилась
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Ошибочка вышла: Мадонна примерила тренд и опозорилась 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Певица с каждым выходом все больше и больше становится похожа на фрика.
Не все модные тенденции удачно смотрятся в повседневной жизни. Некоторые хороши лишь для фотосессий или подиума. Однако, кажется, не все знаменитости это осознают. Они стараются быть в тренде, а потому готовы надеть на себя все, что угодно — лишь бы прослыть новой иконой стиля.
Мадонна, которая, к слову, раньше могла похвастаться подобным статусом, к сожалению, оказалась в числе этих лузеров. На днях 59-летняя певица была замечена в Нью-Йорке в, можно сказать, шокирующем одеянии. Когда-то стильную звезду было просто не узнать! Для своего выхода в свет она выбрала объемную шелковую пижаму Gucci, состоящую из рубашки и кюлотов.
Экстравагантный костюм дополнили огромные солнцезащитные очки и яркая соломенная шляпа с этнической вышивкой. На ногах же красовались ботинки на высокой платформе. Иначе как модным провалом это одеяние точно не назовешь!
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