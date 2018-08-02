Цветная революция: черный выходит из моды

Британская The Guardian пишет: «Черный всегда был символом шика, но теперь радостные, яркие цвета выталкивают его из гардероба». Газета приводит комментарий Euromonitor International: в компании, которая специализируется по стратегическим исследованиям рынка, считают, что черный будет занимать все меньшую долю вешалок в магазинах одежды.

Как говорит аналитик, «яркие цвета больше не считаются признаком фривольности или эксцентричности». Тогда что делать с вечной максимой Коко Шанель — «У девушки без маленького черного платья нет будущего»?

Все же хоронить черный пока рановато, успокаивает сооснователь и дизайнер бренда Outlaw Moscow Максим Башкаев

Максим Башкаев сооснователь и дизайнер бренда Outlaw Moscow

«Используемость тех или иных цветов, черных или ярких, зависит во многом от того, о каком бренде мы говорим, о каком сезоне; о стране, на которую этот бренд работает или выпускает свою одежду. Например, то, что сейчас в тренде в Азии, абсолютно не в тренде в Австралии или Южной Америке, или в Восточной Европе. Но если мы говорим о высокой моде, конечно же, сейчас все больше и больше идет обращение к всяким орнаментам и этническим принтам и мотивам. И есть некий такой феномен «апроприации», когда, например, тот же Дрис ван Нотен и другие бренды смотрят на этнические принты разных народов и пытаются их как-то инкорпорировать в свои коллекции. Может поэтому у многих ощущение, что акцент с черного сместился на что то яркое и цветное».

Тем не менее тренд подтверждается твердыми данными: как сообщает аналитическая компания WGSN, доля черных вещей на британском фэшн-рынке за прошедший год сократилась на 10 процентных пунктов, а цветных — выросла почти на треть. Это может говорить о конце периода фэшн-неопределенности, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец

Влад Лисовец эксперт моды, телеведущий

«Черный цвет всегда стоит на границе смены моды. Когда в моде неразбериха, и ни сами дизайнеры, ни люди на улице не понимают, что им дальше носить, входит в моду черный цвет. Он всегда в режиме паузы дает возможность немножко определиться, понять, куда дальше двигаться. За мою жизнь он три раза был абсолютным трендом — ближе к концу 80-х — началу 90-х, потом — где-то в середине 2000-х и вот он был сейчас. Действительно хотелось быть в черной водолазке, в черных брюках».

За каждым цветом тянется целый шлейф ассоциаций. По данным исследования британского ритейлера BuyTShirtsOnline, именно черный с большим отрывом считается самым умным и уверенным цветом — идеально для собеседований и первых свиданий. Красный, например, высокомерен и глуповат, хотя и сексуален. Розовый вообще считается самым глупым цветом — его исследователи советуют надевать только на церемонию вручения Нобелевской премии.

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«Можно выделить несколько основных тем осени-зимы 2018-2019 годов. Например, цветовая палитра темы авангард — это цвета, напоминающие рисунки летнего граффити: горчичный, оранжевый, ярко-малиновый, цвет индиго, болотный, коричневый и красный цвет крови. Если мы говорим про другой тренд — новый романтизм: снежный, нежные оттенки розового, цвет слоновой кости, холодный серо-зеленый, какие то приглушенные оттенки синего и серого. Так же надо отметить еще одну очень важную тему — это тема земли. Цветовая палитра здесь — глубокий темный оттенок природного красителя индиго, прозрачный голубой, цвет темно-зеленой черепицы, сияющий фиолетовый, ментоловый, коричневый и приглушенный зеленый цвет».

Из личного опыта: черный подкупает тем, что с ним невозможно ошибиться. Человеку с… ограниченным чувством прекрасного бывает куда проще взять черные — ну, или нейтральные серые — штаны и футболку, чем попытаться собрать эффектную комбинацию, от которой у окружающих в итоге будут кровоточить глаза. Тем не менее, если тренд продолжится, скоро даже самым ленивым придется взглянуть на полки с цветной одеждой. Ведь черная полоса заканчивается — как минимум, в мире моды.