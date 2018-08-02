50 спасительных вещей для жаркого лета

Мы собрали все, что поможет пережить оставшиеся жаркие дни, — от очков «дальнобойщика» и соломенных шляп до фисташковых платьев-комбинаций и слитных купальников.

Очки

Как бы нам ни хотелось, но очки за 1000 рублей от солнца не спасают. Зато вносят акцент в минималистичные образы — будь то платье NNedre или бланковая рубашка от UNIQLO. В этом сезоне демократичные марки стали выпускать стейтмент-аксессуары, например, «велосипедные» модели или оправы с неоново-кислотными линзами. Но если очки вам нужны в первую очередь для защиты глаз, то офтальмологи советуют выбирать пары с отметкой UV 380 или UV 400 — они продаются в магазинах оптики или корнерах люксовых марок.

Платья

Большинство платьев из актуальных летних коллекций — на бретелях, с полосатым принтом и поясом такой же текстуры, как, например, в первой круизной коллекции I AM Studio, минималистичном ассортименте Jana Segetti или в магазине 12storeez, недавно открывшемся в ТРЦ «Галерея». Такие модели можно носить на голое тело или однотонную белую футболку, а значит, делать из одной вещи сразу несколько классных образов.

Купальники

Если вы так и не уехали в отпуск, то загорать в Петербурге можно везде, где есть песок, вода и трава. Тем более, что жители города обнаружили альтернативу Мальдивам, Сейшелам и Кипру — лазурное озеро Донцо в Ленинградской области. Там кутюрные купальники от Calzedonia, Undiz, Eres и российской марки Bodypoetry будут смотреться наиболее выигрышно и красиво.

Головные уборы

Если раньше панамы носили только на даче и на пляже, то сейчас они появляются на подиумах Милана и Парижа. Prada показывают, как здорово они смотрятся с ретро-юбками и кислотными блузами, Loewe предлагают вариант в стиле «жена лесника», а Ushatava удлиняют поля, чтобы спасти модников не только от солнца, но и от внезапного дождя. Тем, кому панамы, как ни уговаривай, не нравятся, бренды предлагают соломенные шляпы (Gucci), неоновые козырьки (Friend Function) и бейсболки с котиком (Pocket Cat).

Комбинезоны

Комбинезон — едва ли не лучшая инвестиция года. Во-первых, он заменяет сразу несколько предметов одежды, во-вторых, сочетается с любой обувью и аксессуаром, а в-третьих, является отличной альтернативной платью — пляжному полосатому или вечернему в пол. К примеру, комбез Armani Exchange можно носить на работу (в сочетании с кедами) или мероприятие (надев классические «лабутены»), Befree — на пляж (в паре с гигантской шляпой) или музыкальный фестиваль (вместе с рюкзаком и кроссовками), а Whistles — на свадьбу подруги (вкупе с блестящем клатчем) или дискотеку в духе 70-х («соорудив» прическу как у Твигги и купив серьги-дискоболы). Осталось выбрать!

Футболки

Футболки — лучший способ отразить ДНК, референсы и политику марки, поэтому их добавляют не только в ready-to-wear коллекции, но и в капсульные. Это один из самых бюджетных способов прочувствовать «магию бренда», особенно во время действующих летних распродаж.

Обувь