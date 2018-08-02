Девушки, что с вами? В Инстаграм запустили фрик-тренд на перевернутый купальник

В Инстаграм набирает популярность новый тренд — #upsidedownbikini, или, говоря русским языком, «бикини вверх тормашками». Суть в том, что верхняя часть купальника, если она на лямках, надевается не обычным способом, а креативным — бретели складываются и завязываются прямо на груди.

Конечно же, смекалистые девушки уже давно используют этот способ, чтобы визуально увеличить грудь и сделать ее более сексуальной, но раньше это не было Инстаграм-трендом. Поблагодарить за него стоит итальянскую модель и дизайнера Валентину Фрадеграда. Она даже записала обучающее видео для тех, кто не понял, что к чему.

Публикация от ♠️UPSIDEDOWN BIKINI OFFICIAL♠️ (@upsidedownbikini_official)

4 Июн 2018 в 1:02 PDT Практическая польза такого способа носки купальника налицо: это удобно для загара — на плечах не останется белых следов от лямок. Но не обольщайтесь: если вы хотите так ходить, а не только фотографироваться, то будьте готовы постоянно поправлять сползающий верх и привлекать внимание уже не в том смысле, в каком было задумано.

Впрочем, если вам нужны лайки — действуйте и не забывайте ставить хэштег #upsidedownbikini: паблик Фрадеграды может забрать ваше фото себе и сделать вас Инстаграм-знаменитостью.

Признайтесь: стали бы вы носить купальник таким образом?