Шаманские мотивы, журавли и Чудо-женщина в новых лукбуках российских и украинских дизайнеров

CHRISTINA SHULYEVA Мы уверенно перешагнули отметку последнего летнего месяца и теперь максимально впитываем в себя витамин D и релаксиируем. Лучше всего делать это красиво. Например, в одежде бренда Christina Shulyeva. Их новая круизная коллекция идеально подойдет для жарких дней в большом городе. Дизайнер марки Кристина Шульева создала коллекцию Москва/2018, которая делится на две линейки. Первая — Sport Chic — полная энергии, спорта, вызова. Вторая линейка — Resort, воспевающая расслабление и комфорт. И мы спешим переодеться из ультрамодных топов и мини-платьев в свободные, ни к чему не обязывающие платья-сарафаны. Неспешные разговоры на пленэре, время послеобеденной лени, чай из самовара, чтение Чехова и удобные сарафаны от CHRISTINA SHULYEVA — что ещё нужно для встречи августа?! KORSUN

Появление журавля в качестве принта на платье и вышивки на костюме в новой осенне-зимней коллекции Korsun неслучайно — именно эта птица стала главным источником вдохновения для дизайнеров марки. Журавль всегда стремится вверх, к далекой и прекрасной цели, а также является воплощением таких качеств, как изящество и аристократизм. Героиня коллекция — жизнерадостная, уверенная в себе, свободолюбивая натура, не лишенная романтизма, но не склонная поддаваться меланхолии. Это читается и в цветовой палитре линейки: оттенки индиго и гренадин, золотой и небесно-голубой, молочно-белый и оливковый. Контрасты и игра красок усиливаются за счет выразительных фактур и четких, графичных линий.

SOL SELIVANOVA OLGA

Немного пошаманить решила Ольга Селиванова в своей новой коллекции осень-зима 2018/19. В новой линейке дизайнер отдает дань родной земле и предкам: Ольга использует ткани, которые произведены в ее родном городе — на Западе Сибири. В коллекции присутствует ручная вышивка, натуральные перья, кружево. В лукбуке образы собраны таким образом, что женственные полупрозрачные юбки контрастируют с шерстяными свитерами, жакетами из плотной ткани и кожей — идеальные сочетание для начала осени.

RABBITHOLE

Осенне-зимняя коллекция концептуального бренда RabbitHole состоит из 3 капсул: Smart Rabbit, Long Sleeve Rabbit и Wonder Woman. Капсуле Smart Rabbit характерны спортивные черты, ассиметричный сложный крой, строгие графические решения. Эта капсула — отклик моды 90— х, с присущими ей минимализмом, унисексом и гранжем. Long Sleeve Rabbit представляет собой особое прочтение базовой вещи. Сложные цветовые сочетания и графичность делают вещи этой капсулы неординарными, но они достаточно лаконичны и имеют привычный крой. Капсула Wonder Woman — продолжение арт-проекта «Russian Wonder Woman», над которым работает художник Катя Царева. Она включает несколько изделий с крупными портретами Wonder Woman, созданными Катей. Изделия представлены лимитированным тиражом и пронумерованы.