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Выбраны лучшие кроссовки года
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Выбраны лучшие кроссовки года 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Издание Hypebae опубликовало рейтинг лучших кроссовок 2018 года. В него вошли 19 моделей и линий различных брендов.
Для рейтинга были отобраны модели как спортивных, так и люксовых марок, в том числе Chanel и Balenciaga, главным образом из лимитированных выпусков. Лидером по числу отмеченных моделей — восемь — стал бренд Nike. В числе прочих выбраны модели, созданные совместно с модными брендами: Comme des Garçons x Nike Air Max 180 и Sean Wotherspoon x Nike Air Max 1/97.
Принадлежащий корпорации Nike бренд Converse удостоился трех упоминаний. В частности, выбраны Virgil Abloh x Converse Chuck 70 «Ghosting», созданные совместно с дизайнером Вирджилом Абло, и JW Anderson x Converse «Toy» Collection, над которыми работал дизайнер Джонатан Уильям Андерсон.
У Puma отмечены две пары обуви, в том числе разработанные совместно с певицей Рианной креперы Rihanna Fenty Puma Cleated Creeper Surf. Столько же — у adidas, в том числе adidas YEEZY 500 от рэпера Канье Уэста. В коллекции Reebok выбрана модель Palace x Reebok Workout.
Ранее в июле было объявлено, что кроссовки adidas NMD стали самой популярной моделью в Instagram. Согласно исследованию, проведенному британской логистической компанией Forward2me, на данный момент фотографии этой модели появлялись в соцсети более 5,7 миллиона раз. На втором месте оказались кроссовки Yeezy 350, созданные тем же производителем в коллаборации с брендом рэпера и дизайнера Канье Уэста. В них пользователи сфотографировались 4,1 миллиона раз.
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