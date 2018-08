20 лет спустя: Burberry представил новый логотип

Риккардо Тиши — креативный директор модного дома Burberry — явный сторонник минимализма. Такой вывод можно сделать из нового логотипа английского бренда, который Тиши представил в своем «Инстраграм».

Новый логотип был представлен в преддверии показа мод во время Недели моды в Лондоне в сентябре — дебютного показа для Тиши. Из лого убрали все «дополнительные» элементы, оставив только название бренда.

Последний раз логотип Burberry менялся почти 20 лет назад.

A post shared by Burberry (@burberry) on Aug 2, 2018 at 4:00am PDT Монограмма с инициалами основателя Burberry Томаса Берберри также обновилась — теперь это переплетение букв Т и В (инициалы Томаса Бёрбери, основателя компании) в коричнево-медовых оттенках.

