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Burberry впервые за 20 лет сменила логотип
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Burberry впервые за 20 лет сменила логотип 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 3 августа. Британский бренд одежды Burberry впервые за 20 лет сменил свой логотип. Фотографию нового фирменного значка модный дом опубликовал в четверг в Instagram.
На логотипе прописными заглавными буквами написано «Burberry London England» (ранее на нем значилось «Burberry London»). Надпись выполнена обновленным шрифтом.
Как указывает агентство Bloomberg, логотип был создан британским дизайнером Питером Сэвиллом. «Питер — один из величайших гениев нашего поколения. Я так счастлив сотрудничать с ним, чтобы создать новый визуальный язык бренда», — приводятся под фотографией слова креативного директора Burberry Риккардо Тиши.
Также бренд представил новую монограмму — перекрещенные заглавные буквы «Т» и «В» оранжевого и белого цвета — инициалы создателя модного дома Томаса Бёрберри.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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