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Любимый бренд скинхедов изменил логотип
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Любимый бренд скинхедов изменил логотип 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Модный дом Burberry впервые за 20 лет получил новый логотип и впервые в истории переработал свою фирменную клетку. Фотографии опубликованы в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Изменения связаны с приходом нового креативного директора Рикардо Тиши, который начал сотрудничать с Burberry этой весной.
Новый логотип получил менее округлый шрифт и избавился от засечек. Новая фирменная клетка представляет собой монограмму с переплетенными буквами Т и B и выполнена в бежевых, белых и оранжевых тонах. Буквы символизируют имя и фамилию основоположника бренда Томаса Бёрберри.
Автором новой клетки стал художник Питер Сэвилл, ранее сотрудничавший с рок-группой Joy Division и модными брендами Calvin Klein, Paco Rabanne, Yohji Yamamoto. Согласно опубликованной в Instagram информации, Сэвилл вдохновлялся монограммой Бёрберри и самым первым логотипом марки 1908 года.
Это первое изменение логотипа с 1999 года, а фирменная клетка Nova не менялась с 1924 года, когда на нее был получен патент.
Ранее стало известно, что Burberry в прошлом году сжег собственную продукцию на сумму 36 миллионов долларов, а за последние пять лет было уничтожено одежды на сумму 118 миллионов долларов. Инсайдеры сообщили, что люксовые производители избавляются от нераспроданных товаров, чтобы предотвратить их кражу или перепродажу на «серых рынках» «неправильным людям» по более низким ценам.
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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