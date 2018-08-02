Что мужчинам носить в офис в жару 

Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
Несмотря на витающий в воздухе дух каникул (синоптики обещают бодрые +30 к концу недели), ходить на работу летом многим из нас все же приходится. И у мужчин в таком случае вопрос «Что надеть на работу?», учитывая душный общественный транспорт, жесточайший кондиционер в офисе и шефа не в настроении, стоит еще более остро, чем у нас, девушек. Балансируя на границе общепринятого почти во всех офисах стиля business casual и самого обычного здравого смысла, мы составили наш список вещей, которые помогут мужчинам пережить жаркий сезон в офисе.
Street style 2018
Street style 2018
Street style 2018
Летний брючный костюм
Все внимание даже не на расцветку, а на ткань и текстуру. Естественно, летний костюм вряд ли будет черным, но важно, чтобы он был сделан из более тонкой ткани в соответствии сезону. Логично, что после покупки костюм можно будет делить на две самодостаточные вещи и носить порознь: брюки — с рубашкой с завернутыми рукавом, пиджак — с городскими шортами.
Костюм Zara: пиджак (9 999 руб.) и брюки (3 999 руб.)
Рубашка в клетку гингем
Рецептура мужской и женской моды на лето совпадает: пастельные оттенки и наивные принты хороши именно в жаркое время года. И вообще, с рубашками летом можно и поэкспериментировать: поискать нетрадиционные принты или выбрать крой с пуговицами до середины.
Рубашка Glanshirt (7 255 руб. по скидке)
Брюки песочного цвета
Отложим темно-синий и черный деним до осени, а пока перейдем на более подходящие жаркому сезону брюки цвета пустыни или хаки. Кстати, тот же милитари-стиль в сочетании с белой футболкой или рубашкой летом выглядит вполне уместно и не воинственно.
Брюки Officine Generale (€175)
Лоферы из кожи или из замши
Стильных примеров предостаточно у любой уважающей себя марки, производящей кожаную обувь, — от Zara до Gucci. Раз уж речь идет об офисе, то оттенок стоит выбрать классический, а если на работе действуют либеральные правила, то попробуйте горчицу или ярко-синий цвет.
Лоферы Ortigni (13 950 руб.)
Платок вместо галстука
Не путать с банданой и карнавальными аксессуарами. Речь идет о дорогом шелковом платке, который повязывается на шею в отсутствие галстука, — стильно, оригинально.
Платок Etro (5 050 руб.)
Шляпа
Моментально добавляет мужчине призовые баллы в звании иконы стиля. К какому образу шляпу ни прибавь, за исключением спортивного, появятся ассоциации с итальянским шиком и французской элегантностью.
Шляпа H&M (799 руб.)
Белые кроссовки
Если ваш шеф все еще не одобряет кроссовки в офисе, то пора менять работу. Мы, конечно, шутим, но по правде уже давно на свет появились такие благородные модели, которые если и ассоциируются со спортом, то только с дорогостоящими уроками гольфа.
Кроссовки Diesel (8 890 руб. по скидке)
Каучуковый браслет с золотом
Самым статусным аксессуаром в мужском гардеробе принято считать наручные часы, а вот браслеты всегда незаслуженно обходят стороной. Между тем это украшение также способно продемонстрировать финансовое положение своего хозяина, а заодно и смелый вкус к моде.
Каучуковый браслет SL, белое и розовое золото, фианиты (заказать)
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