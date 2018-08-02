Виктория Бекхэм вводит в моду леопардовый принт

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Виктория Бекхэм любит минимализм, но только до тех пор, пока речь не заходит о хищных принтах. Так, проигнорировав жару в Британии, она решительно примерила на съемках для журнала Dazed пальто с леопардовым принтом из собственной коллекции Victoria Beckham осень-зима 2018/2019. Рассматривая снимок, который Вики разместила в Instagram, поклонники пошутили, что та копирует «сумасшедший» стиль своей коллеги по группе Spice Girls Мелани Би. «Сравнение» дизайнер проигнорировала: она уверена, что, даже несмотря на лето, всем пора научиться носить хищный принт и приобрести если не леопардовый тренч, то хотя бы лодочки!

Виктория вообще умеет удивлять. Так, после долгих спекуляций на тему, воссоединится ли она с группой Spice Girls, Вики наконец ответила утвердительно. Поклонники ликуют, предвкушая турне, а вот Дэвид Бекхэм совсем не рад. В одном из интервью он признался, что всегда пренебрежительно относился к творчеству группы и никогда не воспринимал Викторию в качестве певицы. Впрочем, он уважает решение супруги и постарается проявить терпение.

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