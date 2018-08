Музыкальные фестивали подарили миру хиппи и неформалов. Кто следующий? 

Музыкальный фестиваль в Вудстоке в 1969 году стал символом свободы целого поколения: те, кто десятью годами раньше прилежно посещал старшую школу или колледж, в 1969 употреблял запрещенные вещества, слушал неконвенциональную музыку и одевался вызывающе. Фестивальная мода зародилась именно тогда и определяет молодежный стиль по сей день.

Атмосферные образы — пусть и не такие отвязные, как полвека назад в Вудстоке — примерят и участники популярного современного музыкального опен-эйра — московского Пикника «Афиши», который пройдет в Коломенском 4 августа. А те из гостей фестиваля, кто не подобрал себе наряд заранее, смогут купить подходящие вещи на маркете современных дизайнеров и инди-марок, который традиционно проходит на Пикнике.

На опен-эйре играли Grateful Dead, Дженис Джоплин Джо Кокер , The Who, этномузыкант Рави Шанкар и множество других исполнителей, чьи имена мало что говорят в наши дни неспециалистам. Список тех, кто не приехал, тоже внушителен — возглавляют его ни много ни мало The Beatles, The Doors и Боб Дилан (тогда еще не нобелевский лауреат, но тем не менее). Благодаря участию одних и неучастию других, а также энтузиазму зрителей, которые, невзирая на дождливую погоду, грязевое месиво под ногами и общую антисанитарию и недостаток еды и питья, собрались на Вудсток в рекордном количестве. Это не могло не привлечь внимания журналистов, а потом и кинодокументалистов, которые сняли фильм о фестивале.